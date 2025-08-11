昨年も大人気だった「キリ＆スティック」×ミニオンのコラボパッケージが、今年も数量限定で登場！カルシウム豊富でやさしい味わいのチーズディップとクラッカーがセットになったおやつに、ユニークでキュートなミニオンたちのデザインが施され、見た目にも楽しい仕上がりに。お子様とのおやつタイムや、お出かけのお供にもぴったりです。今回は全12種の限定パッケージが登場し、選ぶ楽しさも