ノンフィクションライター石戸論氏が11日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。暴力事案の発覚で第107回全国高校野球選手権の2回戦以降の出場を辞退した広陵（広島）についてコメントした。毎日新聞の記者経験のある石戸氏は「今回の事案に関しては、僕自身も記者時代にセンバツ高校野球の記者だった。高野連の人たちとも付き合いもあるので、思うところはあるんですけれども、今回に関しては、高野