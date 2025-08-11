◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽２回戦高川学園８―５未来富山（１１日・甲子園）初出場の未来富山（富山）が高川学園（山口）に破れ、３回戦進出を逃した。初回に中込大捕手（２年）の２ラン本塁打で先制するも、直後の２回に逆転された。その裏に同点に追いつくも４回に再び勝ち越され、点差を埋めることはできなかった。５回以降毎回得点圏に走者を置いたが、本塁を踏んだのは２度。残塁９と大事な場面で一