人気女性芸人が別人のような姿を見せ、フォロワーが仰天した。１１日までにインスタグラムで「だだ誰〜」とつづったのは、夫婦お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（５６）。「＃毎回誰〜レベルに変身させて頂いてる＃変身企画＃１０弾目はもはや本人も鏡の前でフリーズしちゃったの巻」とし、クールビューティーな美女に変ぼうした姿をアップ。「＃毎回見た事ないさゆりに初めましてしてるのですが＃今回はレベチ〜