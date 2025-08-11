フィギュアスケート女子の三宅咲綺（シスメックス）に?満面の笑み?が飛び出した。４月からシスメックスと所属契約を結んだ三宅は、６月に開業した神戸唯一の通年型アイススケートリンク「シスメックス・コウベアイスキャンパス」で練習に励む日々。「今まではリンクがなかったので、曲かけの時間が１時間半の（使用可能）枠で１回とかのことが多かったけど、今は１日３回ぐらい曲をかけてもらって、朝晩滑れている状態なのです