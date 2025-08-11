演歌歌手の藤あや子（６４）が１１日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。結婚記念日にまつわるエピソードを明かした。藤は１９８１年に結婚。同年に第１子となる女児を出産したが、翌８２年に離婚した。２０１７年３月に再婚したことをブログで公表している。ＭＣの黒柳徹子から「２０１７年に再婚なさって世間を驚かせた。２４歳年下のご主人と結婚なさって８周年を迎えました。結婚記念日は結構面白い日になさったそうで