新潟県内は前線の影響で佐渡や下越を中心に再び大雨となりました。この大雨の影響で下越や佐渡ではあすにかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。大気の状態が非常に不安定となり１１日朝にかけて下越や佐渡を中心に大雨となった県内。１０日の降り始めからの総雨量は佐渡市羽茂で１７５ミリ、新潟市中央区で１３０ミリなどとなっています。また、１１日朝までの２４時間に降った雨の量は新潟市東区で１２８ミリと８月の観測史上１