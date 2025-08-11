NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï11Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£DeNA¤ÏÊ¿ÎÉ·ýÂÀÏºÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÎÉÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.09¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÀèÈ¯¤·¤¿7·î31Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï6²ó99µå¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Á¡¼¥à¤â½é²ó¤«¤é4ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÊ¿ÎÉÅê¼ê¤ò±ç¸î¤·¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð21°ÂÂÇÂçÎÌ14ÆÀÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Î¹¥Åê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç1·³ºÆ¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£