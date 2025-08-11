セレッソ大阪は11日、ルーベン(ベルギー)のDF大畑歩夢の完全移籍加入を発表した。なお、メディカルチェック後に正式に契約締結となり、背番号は66を着ける。2001年4月27日生まれの24歳は鳥栖の下部組織で育ち、20年にトップチームに昇格した。22年に浦和に完全移籍を果たすと、24年にはパリ五輪に出場し、4試合中3試合でスターティングメンバーに名を連ねてベスト8進出に貢献。そして、25年1月にルーベンへの完全移籍が発表さ