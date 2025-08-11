東京ばな奈は毎年、東京の交通拠点や観光名所で何十万個と販売され、東京のれっきとしたお菓子として親しまれている/Catherine Phillips/CNN（ＣＮＮ）「東京ばな奈」を見ずして東京観光はできない。個包装された一口サイズのお菓子が詰め込まれた淡い黄色の箱には、東京の有名な観光名所や、日本を代表するアニメキャラクターが描かれているものもある。東京ばな奈は毎年、東京の交通拠点や観光名所で何十万個と販売され、東京の