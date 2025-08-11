衣類通販大手ZOZOの創業者で、株式会社カブ＆ピース代表取締役社長の前澤友作氏（49）が11日、X（旧ツイッター）を更新。自身が構想している国産SNSについて募集。アイデアの一端を披露した。「国産SNSを立ち上げたい人にお金とリソースと影響力をすべて提供するので、情熱とアイデアのある人、起業して僕と一緒に新しいSNS作りませんか？ただし、僕の理想がいくつかあって」と書き出し、理想の条件を5つ提示した。「（1）全ユーザ