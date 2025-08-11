¡ÖNHK¹Ã»Ò±à¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï10Æü¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹­ÎÍ¡Ê¹­Åç¡Ë¤¬Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¼­Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¹­ÎÍ¤Î³Ø¹»¾Ò²ðÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö½Ð¾ì¼­Âà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹­ÎÍ¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¾Ò²ð¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¾Ò²ð¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¸¢¾å¤ÎÇÛÎ¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´­µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Åö³ºÅê¹Æ¤Ï10Æü¸á¸å11»þ¡£Åê¹Æ¤«¤é16»þ´Ö¸å¤Î11Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ï300·ï°Ê