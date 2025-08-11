太平洋戦争のＡ級戦犯が合祀された靖国神社に日本の首相が参拝するべきだと考える日本人は６０％を超えるという調査結果が出てきたと、東京新聞が１１日報じた。日本世論調査会が終戦８０年を控えて６、７月に１８歳以上の男女３０００人（有効回答者は１８８８人）を相手に郵送調査をした結果、回答者の６２％が「首相は靖国神社に参拝するべき」と答えた。「参拝するべきでない」という回答は３３％にすぎなかった。太平洋戦争の