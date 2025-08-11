ブランソン韓米連合司令官兼在韓米軍司令官が在韓米軍縮小の可能性を示唆した。ブランソン司令官は就任後初めてとなる８日の記者懇談会で「司令官として在韓米軍に変化が必要だというのが私の考え」とし「（在韓米軍の）数が重要なのではなく軍事的力量が重要だ」と述べた。在韓米軍の「戦略的柔軟性」に関連してＦ−３５戦闘機など先端武器を在韓米軍に配備する代わりに、現在２万８５００人水準の在韓米軍の数を減らすことが可能