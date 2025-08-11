È÷Á°·Ù»¡½ð 8·î11Æü¸á¸å£±»þ¤´¤í¡¢È÷Á°»Ô»°ÀÐ¤Î¹ñÆ»£²¹æ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯£²Âæ¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç£µ¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÒÊý¤ÎÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2¿Í½Å½ý¸«¹þ¤ß¡¢2¿Í·Ú½ý¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£