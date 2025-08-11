アメリカン航空は、東京/羽田〜ダラス/フォートワース・ロサンゼルス線の機材を大型化する。2026年3月29日から、東京/羽田〜ダラス/フォートワース線にはボーイング777-300ER型機、東京/羽田〜ロサンゼルス線にはボーイング777-200型機を投入する。現在はいずれもボーイング787型機で運航している。これにより、プレミアムシートの座席数を45％増やす。■ダイヤAA176東京/羽田（16：30）〜ダラス/フォートワース（14：30）AA175