愛犬が飼い主の前を素通りする心理 愛犬がこちらに向かって来ていると思ったら、そのまま素通りして行ってしまった…。そんなちょっと切ない瞬間、飼い主さんなら一度は経験があるのではないでしょうか。 「なんで無視するの？」と思ってしまいがちですが、実はこの“素通り”には、犬なりの深い理由や気持ちが隠されていることがあります。 今回は、愛犬が飼い主の前を素通りする主な心理を4つご紹介します。 1.飼い主をか