ヒューリックホテルマネジメントは、ザ・ゲートホテルブランドとして北海道初となる「THE GATE HOTEL 札幌 by HULIC」を12月20日に開業する。建物は地下1階、地上20階建てで、11階から20階までが客室部分となる。客室は、スイートの「THE GATE」1室、「Luxe」8室、「Classy」70室、「Scenic」13室、「Essential」74室、「Modest」6室の全172室。客室デザインは、北海道の大地から着想を得て、「力強い自然」や「漲る生命力」に加え