女優の細川直美が9日に自身のアメブロを更新。すっぴん姿で家族と外食に行ったことを明かした。この日、細川は「今日は家族が揃った夜だったのでいつものカレー屋さんに来ました」と報告。「シャワーを浴びて、そのまますっぴんで来てしまった」と明かし「そんな日に限って色んな人に会ってしまうんですよね笑」とつづった。続けて、注文したメニューについて「私は今日はキーマカレーにしました」と述べ「今日もいつも通り美味し