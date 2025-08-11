全国高校野球選手権大会第６日の１１日、高川学園のアルプスでは、前回出場した２０２１年の夏の甲子園に出たメンバーらが後輩たちのプレーを見守り、「行け」「ナイス」などと、ひときわ大きな声で声援を送った。４年前は２回戦で神戸国際大付（兵庫）に逆転負けした。適時打を含む２安打を放った山大輝さん（２１）と、甲子園で着た背番号１８のユニホーム姿で応援した竹井希宙さん（２０）は、二回に遠矢文太選手がレフトス