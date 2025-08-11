九州は12日にかけて新たな災害が発生する恐れがあります。気象庁は、長崎県に線状降水帯の予測情報を発表しました。【映像】気象庁HPの情報気象庁は、11日夜遅くから12日朝にかけて、長崎県で線状降水帯が発生する恐れがあると発表しました。大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあり、土砂災害や河川の氾濫など厳重な警戒が必要です。九州や北陸では11日にかけて平年の2〜3倍の雨が降り、これまでに経験したことのないよう