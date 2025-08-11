◆パ・リーグロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）午後５時開始予定のロッテ―オリックス戦（ＺＯＺＯマリン）のスタメンが発表された。３連敗中でリーグ最下位のロッテは、３番に高部瑛斗外野手（２７）、４番にネフタリ・ソト内野手（３６）を並べた。ソトを４番で起用するのは、５月３０日の日本ハム戦（エスコン）以来、約２か月半ぶり。３番の高部も５月２日のソフトバンク戦（ペイペイドーム）以来３か月ぶ