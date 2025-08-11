◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１１日・東京ドーム）「８番・二塁」で先発出場している巨人の門脇誠内野手が、好守連発でピンチの芽を摘んでいる。まずは２回２死だ。中日・山本の中堅に抜けそうなゴロを逆シングルで好捕。反転しながらジャンピングスローをストライク送球で一塁に届けた。７回無死でも岡林の一、二塁間への当たりを回り込みながら捕球し、流れるような送球でアウトにした。バットでは３回１死から左