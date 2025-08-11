◆パ・リーグ西武―楽天（１１日・ベルーナドーム）【楽天】１（左）中島、２（遊）宗山、３（三）村林、４（二）黒川、５（指）フランコ、６（中）辰己、７（一）ボイト、８（捕）堀内、９（右）武藤、▽投＝岸【西武】１（中）長谷川、２（二）滝沢、３（左）渡部聖、４（指）ネビン、５（一）村田、６（三）デービス、７（右）外崎、８（捕）柘植、９（遊）源田、▽投＝渡辺