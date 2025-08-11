◆パ・リーグロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）【オリックス】１（中）広岡、２（三）宗、３（一）頓宮、４（右）杉本、５（指）西野、６（二）太田、７（左）中川、８（遊）大里、９（捕）若月、▽投＝寺西【ロッテ】１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（指）ソト、５（一）池田、６（三）安田、７（捕）佐藤、８（二）宮崎、９（遊）小川、▽投＝ボス