熊本県内の自治体で緊急安全確保（警戒レベル5）が発令されているのは以下の自治体です。 玉東町（全域）洪水警戒2026世帯／5191人 美里町（全域）記録的短時間大雨情報4086世帯／8460人 次に、熊本県内の自治体で避難指示（警戒レベル4）が発令されているのは以下の自治体です。 上天草市（全域）土砂災害警戒1万0960世帯／2万3301人 熊本市（全域）土砂災害警戒31万54