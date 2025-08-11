11日未明から熊本県内に出ていた大雨特別警報について、気象庁は11日午後、大雨警報に切り替えました。気象庁は先ほど、熊本県の玉名市や長洲町など7つの市と町に出していた大雨特別警報を大雨警報に切り替えました。熊本県内では、これまでに道路の冠水や河川の増水による土砂災害などの被害が相次いでいて、気象庁は引き続き身の安全を確保するよう呼びかけています。また、今後は九州地方だけでなく、広い範囲で大雨の可能性が