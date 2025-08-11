◆セ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ平良拳太郎投手▽ヤクルト小川泰弘投手【出場選手登録抹消】▽阪神門別啓人投手▽広島玉村昇悟投手▽ヤクルト石原勇輝投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム孫易磊投手▽楽天岸孝之投手▽オリックス寺西成騎投手▽西武糸川亮太投手、山村崇嘉内野手【出場選手登録抹消】▽ロッテ吉川悠斗投手▽楽天滝中瞭太投手▽西武ボ