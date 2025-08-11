◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日▽１回戦高川学園―未来富山（１１日・甲子園）４回の高川学園（山口）の攻撃中、観客からの突然の大きな拍手が甲子園を包んだ。その拍手は一塁側アルプスに続々と姿を現した高川学園の応援団に送られたものだった。大雨の影響で高川学園の応援団を乗せたバスにも４時間の遅れが生じた。応援団が到着し準備が整うと、４回２死満塁の好機で応援歌がスタート。観客からは再び大きな