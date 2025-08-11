◆陸上静岡中部陸協記録会（１１日・草薙総合運動場陸上競技場）女子１００メートルで六坂レイギフト（ＳＡＣ、中３）が追い風２・９メートルの中、１２秒０５で総合１位となった。高校生たちも混じった１組目のレースで、２位に０秒４２差をつける圧勝劇。１７日から開幕する全日本中学陸上選手権（沖縄県総合運動公園陸上競技場）に向けて、順調な仕上がりぶりをアピールした。本番１週間前の記録会で、自己記録（１２秒０