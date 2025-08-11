◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１１日・東京ドーム）巨人の横川凱投手が６回に登板して８球で３者凡退に抑えた。０―２の６回から、同期の戸郷に代わってマウンドへ。先頭・細川を２球で二ゴロ。５番・チェイビスを遊ゴロ。６番・石伊を右飛とテンポ良く３者凡退に打ち取った。横川は７月２６日の広島戦（マツダ）で先発し、４回１失点の好投も、左親指のまめがつぶれた影響で、７月２７日に登録を抹消。この日が１軍