◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」困難を乗り越え、輝きを取り戻したアスリートは本当にカッコいい。ＪＲＡの高田潤騎手（４４）は大けがを克服して今年、障害リーディングを快走。１２年ぶりのタイトル奪回を視界に入れている。２２年１２月のレースで転倒して第２頸椎（けいつい）などを骨折し、復帰まで１年近くを要した。「折れた骨が大きくずれて、医師から『あと数ミリ、骨がずれていたら命がなかった』と言われまし