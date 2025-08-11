◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・川浦龍生―同級１０位・白石聖（１２日、東京・後楽園ホール）８日に１２回戦から１０回戦への変更が発表されたＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が１１日、都内で行われ、２度目の防衛に臨む王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝がリミットより１００グラム軽い５２・０キロ、