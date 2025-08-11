明日12日(火)朝にかけて長崎県で「線状降水帯」が発生するおそれ。大雨のあとは熱中症に警戒を。13日(水)以降は西日本を中心に最高気温35℃以上の猛暑日の所があり、大雨の被災地熊本市では体温超えの37℃予想も。12日も大雨に警戒今日11日(月)山の日は、熊本県に大雨の特別警報が発表されるなど、九州では経験したことのないような大雨となっています。明日12日(火)も、九州から東北は広い範囲で雨が降り、局地的には非常に激しい