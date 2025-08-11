SNSの利用が急拡大した当初、子供の姿を知人に見せるため、親がみずからすすんで写真や動画を公開したものだった。ところが、スマートフォンが普及しSNS利用が当たり前になると、悪意ある第三者の介入による実害が発生するようになり、撮影しても、それをどのように取り扱うかには神経をつかう。ライターの宮添優氏が、子供たちの撮影と共有をめぐる混乱についてレポートする。【写真】撮影したら漏洩するもの＊＊＊「みん