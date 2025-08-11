銅メダルを獲得したメキシコ五輪（1968年）のサッカーで得点王に輝くなど、日本歴代屈指のストライカーとして知られる釜本邦茂さんが8月10日、肺炎のため大阪府内の病院で死去した。81歳だった。【写真】運転免許返納する釜本さんに密着取材右足、左足、頭でも得点できる万能型のストライカーだった釜本さんの口癖は「FWが人にパスを渡してどないするねん。職場放棄もええとこや」というものだった。「オレはパスをもらったら