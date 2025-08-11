元モーニング娘。の小川麻琴（37）が11日までに自身のインスタグラムを更新。モーニング娘。時代に同じ5期生だった紺野あさ美（38）との2ショットを投稿し、反響を集めた。小川は「せっかく北海道に行ったので、同期の紺野あさ美ちゃん家に遊びに行ってきたよー」と報告。子どもを抱く紺野との写真をアップし「キッズが4人もいるのでめちゃんこ賑やかでしたが、皆んな人懐っこくて可愛くて癒されたぁ1番下の子には今回初め