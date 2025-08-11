国民民主党の玉木雄一郎代表が11日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。因縁の“再会”を果たした。政治ジャーナリスト・青山和弘氏がこの日午前に元衆院議員・山尾志桜里氏にリモート取材。インタビューの模様を玉木氏が見守る形となった。山尾氏と言えば、7月の参院選で国民民主の公認比例候補として出馬すると6月に表明。だが会見翌日、過去の不倫疑惑などが説明不十分などとして、山尾氏の後任見送りを玉木氏