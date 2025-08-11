プロ野球・広島は11日、玉村昇悟投手の登録を抹消しました。玉村投手は前日の10日に先発登板。初回を三者凡退に仕留めると、2回にヒットを許すも無失点できりぬけ、3回に再び三者凡退に打ち取ります。しかし4回、2アウト1塁の場面でボスラー選手に初球をライトスタンドに運ばれ失点を許します。5回も先頭打者から2連打浴びると、1アウト2・3塁のピンチでブライト健太選手に2点タイムリーを打たれてしまいました。5回を投げ終えたと