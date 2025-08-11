この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ナノレカワ(@nanorekawa)さんの投稿です。 林道で出会って18年… 18年前に埼玉県のとある林道を歩いていたナノレカワさん。そこで見つけたのは、なんと木に食べられかけている看板の姿でした…！話題の投稿はこちらです。 Ⓒnanorekawa 帰りに近くを通ったので、数年ぶりに林道馬騎ノ内線の「木に喰われたまといリス」を見てき