「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」異常なほどの暑さが続く日本。あの北海道で４０度に迫るまで気温も上昇した。記者は札幌生まれだが、もちろん実家にはエアコンなんてない。住んでいた頃は、せいぜい暑さを我慢するのは８月に入ってからお盆までの数日。夜は窓をあけていれば涼しいし、昼も扇風機で十分だった。それが今では…。母親は無事なのか心配になってくる。これが続くようなら来年はエアコンをつけてあげる