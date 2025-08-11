熊本県では昨夜からきょうにかけて線状降水帯が発生し、記録的な大雨となっています。気象庁は先ほど午後3時45分、7つの市や町に発表されていた大雨特別警報をいずれも大雨警報か大雨注意報に切り替えました。ただし、警報に切り替わったあとも、引き続き土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。熊本県玉名市の幼稚園では壁が崩れるなどの被害が出ています。現場から中継でお伝えします。