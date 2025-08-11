「ネットで下着を買うとき、サイズに迷った経験がある」そんな声に応え、ONŪMORE（オンユーモア）が提案するのは“感じて選べる”新サービス。豊岡発のランジェリーブランドとして誕生したONŪMOREは、着け心地も見た目も妥協しない、女性の本音に寄り添う存在です。中でも注目は、人気シリーズ『Oblige（オブリージュ）』を自宅で試せる「お家フィッティングサービス」。ぜひ試して