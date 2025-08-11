京都府舞鶴市で猟師として活動する男性と京都市でコンサルティング業を営む男性がタッグを組み、有害鳥獣として捕獲されるシカのジャーキーをドッグフードとして販売する事業を始めた。新鮮なシカ肉を加工する安全性とおいしさが強みで、デザインやブランディングにも力を入れている。【写真】発売した舞鶴産鹿肉の犬用ジャーキー舞鶴市ではシカによる農作物の被害が深刻だ。対策として市が市内の猟友会に依頼しているシカの捕獲数