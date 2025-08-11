◆ソフトバンク―日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの大関友久がヒヤリとした後、自身初の2桁勝利の権利を手にした。1点リードで迎えた勝利投手の権利がかかった5回。2死を奪った後、水野達稀に右翼への大きな飛球を許した。打球は右翼テラス席フェンスの最上部のオレンジの部分に当たり、グラウンド方向に跳ね返った。外野手が素早く処理し、三塁打にとどめた。続く郡司裕也を捕邪飛に仕留め、10勝目の権