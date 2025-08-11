◆西武ー楽天（11日、ベルーナドーム）西武の仲田慶介内野手（26）が出場選手登録を抹消され、代わりに山村崇嘉内野手（22）が出場選手登録された。仲田は前日10日の楽天戦で初回、本塁生還の際に右太ももに違和感を訴え、2回の守備から途中交代していた。11日に球場横の「ライオンズクリニック」で受診し「右大腿二頭筋の肉離れ」と診断された。約3週間での実戦復帰を目指す。仲田は昨秋ソフトバンクから戦力外通告を受け