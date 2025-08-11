◆ソフトバンク―日本ハム（11日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの牧原大成が勝ち越しの右前適時打を放った。同点の4回。先頭の柳町達が四球で出塁。1死後、7番山本恵大の左前打、8番野村勇の右前打で満塁のチャンスをつくり、先発の孫易磊をKOした。9番牧原大は、代わったばかりの上原健太から右前適時打。下位打線の3連打で勝ち越しに成功した。ソフトバンクは日本ハムとの首位攻防3連戦で2連勝を飾っており、同