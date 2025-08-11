気象庁は11日午後、熊本県内に出していた大雨特別警報を、大雨警報に切り替えた。 消防によると、熊本県甲佐町で土砂崩れに巻き込まれ、行方が分からなくなっていた男性が見つかった。発見時は心肺停止状態だったという。 気象庁は11日、長崎県で同日夜遅くから12日朝にかけ、線状降水帯が発生する恐れがあると明らかにした。 気象庁は11日午後に記者会見し、熊本県内に出している大雨特別警報を大雨警報などに切り替える見込み