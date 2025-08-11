警察によりますと、きょう（11日）午前10時ごろ、山陽自動車道（上り）岡山県倉敷市の道口PA付近で、軽トラックが側壁に衝突する事故がありました【画像①】。 【現場画像2枚】大破した軽トラック山陽自動車道 上り 道口PA付近事故男性が死亡 この事故で軽トラックを運転していた広島県尾道市の男性（75）が救急搬送されましたが、約2時間後に病院で死亡が確認されました。 この事故の影響により午前10時半すぎから、