８月１１日の北海道内は大気の状態が非常に不安定で、道北からオホーツク海側にかけ局地的な大雨となっています。落雷や突風などに注意が必要です。午後２時ごろの北見市です。１時間に３０ミリを超える激しい雨が降りました。レーダーを見てみると、美深町や北見市周辺で雨雲が急に発生し、短時間で激しい雨を降らせたことがわかります。 １１日の道内は暖かく湿った空気や上空にある寒気の影響で、大気の状